Sicurezza: Salvini, 'Dl in lavorazione, divieto lame per ragazzi già previsto'

Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Il decreto è già in lavorazione da alcuni mesi ed era già previsto il divieto di possesso, salvo che per particolari motivi, di lame di qualsiasi genere, specie da parte dei ragazzi". Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5.

Sulla vicenda di La Spezia ("sono vicinissimo alla famiglia del ragazzo"), il vice premier ha spiegato: "Io temo che se un ragazzo di quell'età esce da casa sua con un coltello di 20 centimetri il problema sia a casa, sia la famiglia, sia la mancanza di educazione, sia la mancanza di integrazione e quindi su questo, ripeto anche sui minori non integrati, nel decreto ci sono alcuni provvedimenti come la cessazione dell'accoglienza per chi commette reati o si comporta in maniera non compatibile con quello che sono i nostri diritti e le nostre libertà".

Per il leader della Lega, "è chiaro che non puoi militarizzare però è chiaro che ci sono alcune realtà con tassi di studenti stranieri superiori al 50% con una quantità di etnie e di presenze con difficoltà anche a parlare italiano con famiglie problematiche: in alcuni quartieri, lì più che altrove, l'attenzione va portata".