Napoli: incidente moto mini cross, bambino di 11 anni ha lesioni agli organi interni

Napoli , 18 gen. - (Adnkronos) - Incidente in sella ad una moto da mini cross e caduta da un'altezza di 4 metri: il bambino di 11 anni ha lesioni agli organi interni. Resta ricoverato con prognosi riservata presso l'ospedale Santobono di Napoli il bambino di 11 anni coinvolto nel tragico incidente della sua mini moto nel pomeriggio di ieri nel quartiere Miano a Napoli. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia Stella, che ieri sono intervenuti nel parcheggio del centro commerciale La birreria, dove si è verificato l'episodio.

Secondo la ricostruzione, al secondo piano dell'area parcheggio, il ragazzino di 11 anni sarebbe finito contro un parapetto mentre guidava il suo Lem (piccola moto da cross a scoppio), per poi precipitare da un'altezza di circa 4 metri, finendo su una rampa al piano inferiore. Nell'incidente e nella successiva caduta, il bambino ha riportato lesioni agli organi interni per le quali sono in corso ulteriori accertamenti medici.