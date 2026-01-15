Referendum: M5S, '500mila firme, grande partecipazione contro arroganza governo'

15 gennaio 2026 a

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "La raccolta delle firme tra i cittadini per il referendum costituzionale in poche settimane, e in largo anticipo rispetto al termine del 30 gennaio, ha raggiunto le 500 mila firme, con buona pace del ministro Nordio che ha definito questa iniziativa 'superflua'". Lo affermano i rappresentanti del M5S nelle commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato Carmela Auriemma, Vittoria Baldino, Roberto Cataldi, Alfonso Colucci, Felicia Gaudiano, Alessandra Maiorino e Pasqualino Penza.

"Il governo Meloni e il suo ministro della Giustizia non sopportano né i controlli né la partecipazione popolare, questo è ormai chiaro. Questo poderoso risultato del comitato nato spontaneamente tra i cittadini è la migliore risposta all'arroganza del governo e del potere che con la riforma della magistratura vuole rendersi intoccabile e rifilare ai cittadini una giustizia non più uguale per tutti. Le firme nei prossimi giorni saranno ben più di 500 mila e questo sarà un altro segnale forte verso il governo: la democrazia spontanea dei cittadini si confronta con la prepotenza di Giorgia Meloni".

"Il quesito popolare c'è, gode di grande consenso e sarà giustamente vagliato dall'Ufficio per il referendum della Cassazione, il governo se ne faccia una ragione. Noi andiamo avanti nella campagna per informare i cittadini sul grande imbroglio della riforma della magistratura, che non cambierà nulla per lentezza e inefficienza della giustizia, garantirà più impunità ad una casta di privilegiati e colpirà diritti e garanzie dei cittadini senza santi in paradiso".