Referendum: Comitato per il sì deposita istanza al Tar per intervenire contro ricorso

Milano, 14 gen. (Adnkronos) - Gli avvocati Antonino La Lumia e Pier Filippo Giuggioli, rispettivamente presidente e coordinatore del Comitato Si alla Riforma della Giustizia – art. 111, hanno depositato al Tribunale amministrativo regionale del Lazio l'istanza finalizzata all'intervento nel giudizio avviato dai promotori della raccolta delle firme popolari per il referendum. Lumia e Giuggioli hanno preannunciato "che si opporranno al ricorso introduttivo, aderendo integralmente e supportando le difese della Presidenza del Consiglio dei ministri".

