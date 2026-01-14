Daily Crown: a pranzo in un bistrot, il compleanno di Kate fuori dal protocollo

14 gennaio 2026 a

a

a

Londra, 14 gen. (Adnkronos) - Lo scorso 9 gennaio Catherine Middleton ha compiuto 44 anni. La principessa di Galles ha festeggiato il suo compleanno in privato, probabilmente con una cena in famiglia nella nuova casa, la Forest Lodge, assieme William e ai figli George, Charlotte e Louis. Dunque, nessun apparizione pubblica, per Kate, a un anno dall'annuncio della remissione della sua malattia, a parte la visita non prevista, il giorno prima, al Charing Cross Hospital di Londra, dove assieme al marito ha voluto ringraziare i medici e i volontari per il lavoro che svolgono nell'ospedale. Il giorno del suo compleanno, però, la principessa è stata avvistata con la madre Carole e la sorella Pippa in un bistrot francese nel Berkshire, dove il personale ne ha elogiato "il fascino e la grazia".

Kate, che è cresciuta nella zona, ha raggiunto i familiari per pranzare al 'The Funghi Club' di Hungerford, un caffè che offre cibo a prezzi accessibili. "Nessuna foto da condividere (capirete perché), ma l'intero team in servizio ha riferito la stessa cosa: era assolutamente affascinante, gentile e radiosa di persona, proprio come si potrebbe immaginare", ha scritto il gestore del locale su Facebook. "I tamburi della giungla di Hungerford non hanno smesso di suonare fino a sabato inoltrato. Un piccolo momento di magia per il nostro piccolo bistrot, che non dimenticheremo tanto facilmente".

Il Funghi Club, che ha sedi anche a Marlborough, dove Kate ha studiato, vanta un'atmosfera "rilassata e spensierata, senza regole rigide tra antipasti, piatti principali e dessert", scrive il Daily Mail. Dunque, tutto è lontano dal protocollo reale, in questo locale, dove propongono piatti stagionali a un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Anche il video che la principessa ha pubblicato in occasione del suo compleanno ha rotto in qualche modo le regole. Parla del conforto che ha tratto dalla natura durante la cura contro il cancro , affermando quanto sia "profondamente grata di aver scoperto cosa significa essere vivi". Kensington Palace ha pubblicato l'ultima puntata della serie video 'Madre Natura', durata un anno, intitolata 'Inverno', con la voce narrante di Kate e le riprese di una sua passeggiata mattutina nel Berkshire, vicino alla sua casa di Windsor. Un collaboratore lo ha descritto come "il culmine di un progetto creativo profondamente personale per la principessa, che mette in luce il legame di lunga data dell'umanità con la natura, nonché la capacità della natura di ispirarci e aiutarci a guarire e crescere nella mente, nel corpo e nello spirito".

Nel video, Kate riflette sul percorso degli ultimi due anni, parlando delle sue "paure" e delle sue "lacrime", così come della sua guarigione e di quanto sia "profondamente grata": "Anche nella stagione più fredda e buia - afferma - l'inverno ha il potere di portarci calma, pazienza e silenziosa riflessione. Dove il flusso rallenta quel tanto che basta per permetterci di vedere il nostro riflesso. Per scoprire le parti più profonde di noi stessi. Insieme ai sussurri nel battito di ogni essere vivente. Mi ritrovo a riflettere su quanto sono profondamente grata. Perché i fiumi dentro di noi scorrono con facilità, le paure si lavano via, e si purificano. Trovi la pace con le nostre lacrime e scopri cosa significa essere vivi. Essere tutt'uno con la natura. Una maestra silenziosa e una voce dolce che ci guida. Nella memoria. Che ci aiuta a guarire".