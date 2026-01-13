Daily Crown: l'amore di William e Kate per Orla, il cane che dorme nel loro stesso letto

13 gennaio 2026 a

Londra, 13 gen. (Adnkronos) - Avere un cane è un imperativo imprescindibile per William e Kate: fin da quando si sono spostati, nel 2011, in casa loro ce n'è sempre stato almeno uno. Meno certo è da quando i compagni a quattro zampe abbiano iniziato a dormire nello stesso letto con loro. Si sa, infatti, che i principi di Galles, quando abitavano all'Adelaide cottage, permettevano alla cagnolina Orla di dormire con loro. E adesso che si sono trasferiti nella Forest Lodge, sembra che la coppia sia 'più severa' quanto a regole da rispettare nella dimora. Ma non si sa con certezza se Orla abbia ripreso le vecchie abitudini nella nuova 'casa per sempre'.

Per molte persone, quella di condividere il letto con il proprio cane è una decisione piuttosto controversa e il dibattito può seriamente dividere gli animi. Sembra che William e Kate siano molto favorevoli e apprezzino la compagnia di Orla la sera e che probabilmente per il cocker spaniel nero abbiano fatto uno strappo alla regola. Dal 2020, Orla è un membro molto amato della famiglia e si ritiene sia stato un regalo del fratello di Kate, James Middleton. Per molti anni non si era a conoscenza neanche del suo nome, ma di recente il principe e la principessa di Galles hanno condiviso maggiori informazioni sul cane, anche in un post per la Giornata nazionale degli animali domestici.

Lo spaniel ha ricevuto perfino una menzione speciale - ovviamente insieme a Kate, il principe George, Charlotte e Louis - nella didascalia del post su Instagram del compleanno di William del 2025. La foto mostrava il principe seduto sull'erba mentre dedicava molte attenzioni a tre piccoli cuccioli di spaniel, mentre Orla era sullo sfondo. Il primo spaniel di William e Kate è stato Lupo, nel 2011, che è morto nel 2020, anno in cui la famiglia ha accolto Orla. Entrambi gli spaniel sono imparentati e sono stati allevati da James Middleton, che di recente ha condiviso le sue riflessioni sul perché la famiglia reale abbia un legame così forte con i cani. "Penso che sia perché ai cani non importa chi sei. Un cane guarda il re o la regina nello stesso modo in cui i miei cani guardano me", ha detto a Hello!. "Penso che, nella vita di tutti, siano i migliori custodi dei segreti".

Proprio come la defunta regina Elisabetta sarà per sempre associata ai corgi, per l'amore per che nutriva per questi cani, il principe e la principessa di Galles stanno rafforzando il loro legame con gli spaniel. Tuttavia, si sa che i corgi non abbiano potuto dormire nel letto della sovrana. Hanno invece avuto il privilegio di una stanza tutta per loro. "C'è una stanza speciale per i corgi, che dormivano in cestini di vimini rivestiti di cuscini. Erano posizionati un po' in alto, per proteggerli dalle correnti d'aria", ha affermato l'autrice reale Penny Junor in 'All The Queen's Corgis'.