Editoria: Meloni, 'da Governo interventi per Radio radicale e Agenzia Dire'**

09 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Il Governo intende presentare un emendamento al decreto Milleproroghe per garantire a Radio radicale il contributo straordinario destinato alla digitalizzazione dell'archivio storico della testata, contributo che si somma a quello interamente ordinario". Per l'Agenzia Dire "abbiamo garantito la massima attenzione, abbiamo sollecitato l'editore a corrispondere le retribuzioni arretrate dei dipendenti e dei giornalisti. L'altro ieri è stato riattivato il contratto di fornitura anche con la presidenza del Consiglio, che può essere, diciamo, una buona notizia in questo contesto". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno.