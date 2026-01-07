Mo: Idf, 'colpito militante Hamas dopo che milizie avevano aperto il fuoco'

07 gennaio 2026 a

Tel Aviv, 7 gen. (Adnkronos) - Le forze di difesa israeliane e lo Shin Bet hanno colpito un alto militante di Hamas che stava pianificando attacchi terroristici contro le forze nella Striscia di Gaza settentrionale, dopo che i militanti hanno aperto il fuoco verso un'area in cui i soldati stavano operando nelle prime ore di oggi. "Questo attacco costituisce una palese violazione dell'accordo di cessate il fuoco", hanno sottolineato i funzionari.

Sembra che i militanti di Hamas, fossero arrivati ​​nella Striscia di Gaza settentrionale nell'ambito delle ricerche dell'ostaggio deceduto Ran Guaili. L'Idf sta ancora verificando se l'alto funzionario di Hamas, aggredito in risposta, sia stato ucciso.