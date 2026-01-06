Agricoltura: Procaccini (Fdi-Ecr), 'Ue recepisce linea governo Meloni'

06 gennaio 2026 a

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - “Le nuove decisioni della Commissione UE sulla Politica Agricola recepiscono la linea difesa con determinazione dal Governo Meloni. L'anticipo di 45 miliardi di euro dal 2028, il rafforzamento delle risorse e il potenziamento degli strumenti anticrisi sono un cambio di passo importante a favore degli agricoltori”. Lo dichiara l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo.

“La Ue deve riconoscere il valore strategico dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle aree rurali. È il risultato di una battaglia politica chiara, che l'Italia ha guidato grazie alla forte azione del Governo Meloni e del ministro Lollobrigida. Le nuove risorse della Pac devono tradursi in meno burocrazia, più flessibilità e maggiore tutela per chi produce “.