Agricoltura: Almici (Fdi), 'Risultato grazie al lavoro governo Meloni e ministro Lollobrigida'

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - “Accolgo con grande soddisfazione la decisione della Commissione Europea di rivedere la proposta di quadro finanziario pluriennale, mettendo a disposizione, già dal 2028, ulteriori risorse per la Politica Agricola Comune. Si tratta di un risultato importante, ottenuto anche grazie al lavoro determinato e costante del Governo Meloni e del ministro Francesco Lollobrigida, che ringrazio per l'impegno profuso a tutela del settore primario". Così in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Cristina Almici, componente della Commissione Agricoltura

"La scelta di scongiurare i tagli inizialmente previsti e di rafforzare il sostegno all'agricoltura europea dimostra che la linea portata avanti dall'Italia, fondata sul buon senso e sulla centralità del mondo agricolo, è stata finalmente ascoltata a Bruxelles. Per il nostro Paese il risultato è concreto: circa 10 miliardi di euro in più destinati all'agricoltura, risorse fondamentali per dare stabilità e prospettiva a imprese e territori rurali".

"Come componente della Commissione Agricoltura della Camera, considero questo passo avanti un segnale politico rilevante: la PAC resta uno strumento strategico per garantire sicurezza alimentare, reddito agli agricoltori e presidio del territorio. È altrettanto significativo aver evitato il rischio di una rinazionalizzazione delle politiche agricole, che avrebbe penalizzato proprio i Paesi con una forte vocazione produttiva come l'Italia". Il negoziato sul nuovo bilancio europeo è ancora in corso, ma il risultato raggiunto dimostra che, quando l'Italia fa sentire la propria voce con autorevolezza e coerenza, è in grado di ottenere risposte concrete. Continueremo a lavorare affinché queste risorse si traducano in sostegni efficaci per i nostri agricoltori, allevatori e per l'intera filiera agroalimentare”.