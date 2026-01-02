Bolsonaro torna in carcere, Corte suprema nega i domiciliari

02 gennaio 2026 a

Brasilia, 2 gen. (Adnkronos/Dpa/EuropaPress) - L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato dimesso dall'ospedale ieri, dopo aver trascorso diversi giorni sotto osservazione a seguito di tre interventi chirurgici. Ha già lasciato il centro medico ed è stato trasferito nuovamente al quartier generale della Polizia federale di Brasilia, per continuare a scontare la condanna a 27 anni di carcere per tentato colpo di Stato, dopo che la Corte suprema, poche ore prima, aveva respinto la sua richiesta di arresti domiciliari.

Bolsonaro ha lasciato l'ospedale a bordo di un convoglio di scorta della Polizia Militare e di auto nere senza contrassegni, partito dal garage del complesso intorno alle 18.40 (22.40 ora italiana). Da lì, secondo Agência Brasil, è stato condotto al quartier generale della Polizia federale nella capitale brasiliana, dove sta scontando la sua pena dallo scorso novembre.

Il suo ritorno in custodia cautelare arriva dopo che il giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes ha respinto giovedì pomeriggio, come aveva fatto due settimane prima, la richiesta degli avvocati dell'ex leader di confermare gli arresti domiciliari , dopo il rilascio dall'ospedale per motivi umanitari. Il giudice ha stabilito che la difesa di Bolsonaro non ha presentato "nuovi fatti che possano annullare le ragioni della decisione di respingere la richiesta di arresti domiciliari umanitari emessa il 19 dicembre 2025".

L'ex presidente, inizialmente sottoposto a intervento chirurgico per un'ernia inguinale, è stato operato anche nei giorni successivi, in modo che il personale medico potesse bloccare i nervi frenici destro e sinistro – che controllano i movimenti del diaframma – e quindi fermare il singhiozzo persistente, di cui ha sofferto ripetutamente negli ultimi mesi .

Tuttavia, il documento sottolinea che il personale medico, incluso un fisioterapista, continuerà ad avere pieno accesso per curarlo, fornirgli farmaci e consegnarli anche "cibo preparato dai suoi familiari".

Gli ultimi interventi chirurgici si aggiungono alla lista di quelli cui Bolsonaro, che ha 70 anni, si è sottoposto per vari problemi addominali, ernie e ostruzioni intestinali di cui soffre dall'accoltellamento subito nel 2018, quando era candidato. L'ex presidente sta scontando una condanna a 27 anni e tre mesi di carcere da fine novembre, per il tentato colpo di Stato da lui guidato tra il 2022 e il 2023 contro l'attuale presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.