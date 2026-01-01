Svizzera: media, 'almeno 40 morti in esplosione Crans-Montana' (2)

01 gennaio 2026 a

a

a

(Adnkronos) - L'esplosione al “Le Constellation Bar”, a Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno, potrebbe essere stata causata da dispositivi pirotecnici, scrive il quotidiana Brick. Le indagini sono in corso per accertare la causa effettiva dell'esplosione, avvenuta nel seminterrato del bar intorno all'1,30 di notte. Polizia, vigili del fuoco ed elicotteri sono sul posto e l'area è completamente transennata, così come è è stato imposto un divieto di sorvolo su Crans-Montana. Al momento dell'esplosione nel ristorante c'erano più di 100 persone; la capienza è di 400 persone.