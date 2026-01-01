Brasile: Corte suprema respinge richiesta Bolsonaro di arresti domiciliari

01 gennaio 2026 a

a

a

Brasilia, 1 gen. (Adnkronos/Afp) - La Corte Suprema del Brasile ha respinto la richiesta Jair Bolsonaro di convertire la sua pena detentiva in arresti domiciliari. L'ex presidente è stato condannato per aver pianificato un colpo di Stato. Gli avvocati di Bolsonaro hanno presentato la richiesta ieri, affermando che il settantenne avrebbe dovuto scontare la sua condanna a 27 anni di carcere a casa per motivi di salute. Bolsonaro è ricoverato in ospedale da più di una settimana dopo essere stato operato per un'ernia inguinale e poi sottoposto a una procedura per curare ricorrenti attacchi di singhiozzo.