Mattarella: Fontana, 'richiamo a pace e attenzione ai giovani interpellano tutti'**

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Il forte richiamo alla pace e l'attenzione rivolta ai giovani, al centro del messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interpellano tutti. Il futuro si costruisce nel dialogo e nel protagonismo delle nuove generazioni, chiamate a essere costruttrici del domani. Rivolgo al presidente Mattarella un sentito ringraziamento per le sue parole e per i temi decisivi su cui ha richiamato l'attenzione: lavoro, sicurezza, sanità, autonomie, libertà, cultura e tutela del patrimonio, valore della memoria, lotta alla violenza e al terrorismo". Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

"Avvicinandoci all'80/mo anniversario della Repubblica italiana, la Camera dei deputati è impegnata in iniziative dedicate, in particolare, proprio ai giovani, per rafforzare la coscienza del passato, del presente e avvicinarli alle istituzioni e alla politica. Guardiamo con fiducia al nuovo anno che, anche con i Giochi di Milano-Cortina, vedrà l'Italia protagonista. In un tempo complesso, auspico che il 2026 -conclude Fontana- possa aprire una stagione di pace e di dialogo, di cui il mondo ha urgente necessità. A tutti i cittadini giunga l'augurio di un sereno e felice 2026".