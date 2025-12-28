Referendum: Gasparri, 'sì per evitare politicizzazione giustizia come fa Melillo'

28 dicembre 2025 a

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Il Parlamento, i giornali stanno altrove. Melillo, fai il tuo mestiere di magistrato, per fare il politico hai tempo. Vuoi fare come Roberti, Grasso e De Raho? Può darsi. Ma il fatto è che quando si fa politica mentre si è magistrati crea qualche problema. Per questo noi votiamo sì, per porre fine alla politicizzazione della magistratura e per porre fine all'uso politico della giustizia". Lo dice il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, in un video pubblicato su Facebook, con alle spalle "l'edificio che ospita la Direzione nazionale antimafia, poi diventata anche antiterrorismo. Fu concepita da eroi della legalità repubblicana come Giovanni Falcone e poi fu attuata dopo le stragi che sterminarono Falcone, Borsellino e le loro scorte. Poi negli ultimi anni quasi tutti i procuratori, anzi direi tutti i procuratori nazionali antimafia, si sono candidati nelle file della sinistra. Roberti, Pd, Parlamento europeo; Grasso con la sinistra al Senato e poi adesso De Raho, già procuratore antimafia, al centro di un'attenta analisi sul caso Striano, ma ne parleremo a gennaio, ora parlamentare grillino. Attualmente responsabile di questa Procura si chiama Melillo".

"E in queste ore, commentando in maniera impropria l'arresto di alcuni presunti fondamentalisti, tra cui Hannoun, un predicatore palestinese che girava per i cortei e le manifestazioni delle nostre città e che è accusato di avere finanziato Hamas, Melillo e il suo sodale, così l'ho definito il procuratore della città che ha fatto parte di queste indagini, hanno detto sì, stiamo arrestando questi legati ad Hamas, però non dobbiamo dimenticarci di quello che ha fatto Israele in Palestina".

"Ora, per carità, su quella vicenda c'è un lungo dibattito, ma spetta la magistratura abbinare il commento alle notizie di arresti e di indagini con considerazioni politiche e politiciste? Lì c'è scritto Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. Il Parlamento, i giornali stanno altrove".