Referendum: Salvini, 'possibilità storica di libertà anche per magistrati perbene'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Il fatto che fra poche settimane, a inizio marzo, c'è una possibilità storica di libertà, di libertà anche per i giudici, i magistrati, i pm perbene, liberi da correnti, da altri ragionamenti e quindi il sì al referendum sulla giustizia, di avanzamento, di meritocrazia, di modernizzazione dell'Italia, io sono convinto che gli italiani non se lo faranno sfuggire". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato dal direttore di Radio libertà, Giovanni Sallusti.

"Per il sì -ha aggiunto- sono magistrati, avvocati, parlamentari, giuristi, docenti universitari, costituzionalisti. Quindi non è Governo contro opposizione, maggioranza contro Schlein. È una questione di merito, di metodo, di libertà, di meritocrazia, di liberazione anche dei tribunali dallo strapotere. Quindi penso che sia veramente un passo in avanti verso un'Italia più efficiente, più moderna, perché un sistema giudiziario libero vuol dire una giustizia più veloce. E quindi anche dal punto di vista dei cittadini, delle imprese, del business, dell'attrattività del nostro Paese per gli investimenti stranieri, ecco, avere una giustizia libera dallo strapotere delle correnti, è qualcosa di importante. Non devo tornare a grandi magistrati, a grandi uomini di legge che già in passato l'auspicavano questa benedetta separazione fra chi indaga e accusa e chi giudica".