Manovra: Onorato, 'austerity e si tira a campare'

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "È una manovra in pieno stile austerity. Si tira a campare. E il nostro Paese muore, però. Non c'è il coraggio di cambiare nulla. Le tasse aumentano, gli sprechi continuano. Alla faccia delle promesse elettorali si andrà in pensione più tardi, e anziché sparire, le accise sulla benzina salgono. Prova che col populismo si prendono voti, ma non si migliora la vita degli italiani. E i giovani? Continuano a scappare all'estero". Lo dice, in un'intervista al 'Corriere della Sera' Alessandro Onorato, assessore al Turismo del Comune di Roma e leader di 'Progetto civico Italia'.

"Io -aggiunge- con Conte e Schlein ho un ottimo rapporto, mi sento spesso con loro. Vogliamo collaborare, essere costruttivi però anche competitivi. Ci sono questioni che non sono poste nel modo giusto. Ci rappresenta il campo, convintamente il centrosinistra. Ma invece di fare il controcanto interno abbiamo l'ambizione di portare un pezzo di racconto che adesso manca al Paese. L'agenda va aggiornata. E sono d'accordo con Conte sul fatto di trovare una sintesi sul programma prima dei nomi. Appena la Meloni dirà chiaramente se vuole cambiare la legge elettorale, lanceremo la costituente aperta a tutti e trasformeremo il nostro progetto in partito. E se ci saranno le primarie, qualcuno di noi porterà le nostre istanze".