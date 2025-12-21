Rai: Lupi, 'dal Pd accuse surreali al Tg1'

21 dicembre 2025 a

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Il Pd non sa più a cosa aggrapparsi se, per attaccare il governo, accusa il Tg1 per aver citato un sondaggio commissionato da Affaritaliani dal quale emerge che sei italiani su dieci approvano la Legge di Bilancio". Lo dice Maurizio Lupi.

"Sono dati, risultato di un'indagine statistica, ma evidentemente il Pd vorrebbe fossero censurati solo perché confermano l'apprezzamento degli italiani per quello che sta facendo il governo Meloni. Ridicolo e surreale. Così come il parlare di propaganda, dimenticando evidentemente che per l'Osservatorio di Pavia e per l'Agcom il telegiornale diretto da Chiocci è il più equilibrato degli ultimi 15 anni”, aggiunge il leader di Noi Moderati.