Rai: Lega, 'Pd arranca e attacca il Tg1'

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Il Pd in affanno non riesce a trovare altro di meglio da fare se non attaccare il Tg1 per cercare un titolo. Difficile per loro pensare che oggi finalmente ci sia pluralismo visti i 15 anni passati nei quali la Rai ha avuto un'unica, sinistra, voce. Ora che si è intrapresa la strada del pluralismo, purtroppo ancora lontano da vedersi su tutti i generi e nella distribuzione dei programmi, al Pd manca il megafono a voce unica cui era abituato”. Lo dichiarano i parlamentari della Lega in Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi ed Elena Murelli.