Manovra: Magi, 'altro che 'manina' Mef, è assalto a diligenza'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “Sulla manovra stiamo assistendo a uno spettacolo davvero inedito. Fino all'ultimo momento utile c'è l'assalto della maggioranza alla diligenza della loro legge di bilancio. Le opposizioni hanno presentato 16 emendamenti, chiari, condivisi, su sanità, scuola, imprese, giovani. La maggioranza sta continuamente modificando la legge di bilancio, tra l'altro con emendamenti che poi sono subemendati da esponenti della stessa maggioranza che tornano indietro. Non é la manina del MEF ma la mancanza di una linea politica condivisa di questo governo”. Lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi parlando a Rainews24