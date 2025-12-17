Ue: Meloni, 'non rimandare ancora adesione Balcani occidentali'

17 dicembre 2025 a

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Solo un'Europa riunificata può raggiungere la massa critica necessaria per competere e restare influente, e sicura, nel mondo di oggi. L'Italia è pienamente impegnata ad assicurare che il Consiglio europeo di domani veicoli un messaggio politico forte sull'allargamento, per dare un segnale di unità e credibilità collettiva. Viceversa, senza progressi nel percorso di adesione all'Ue dei nostri partner, rischiamo di consegnarli ai nostri rivali sistemici, destabilizzando in modo permanente il nostro vicinato e consegnando la Ue all'irrilevanza. Non possiamo, in particolare, permetterci di rimandare ulteriormente l'adesione dei Balcani occidentali, che fanno già parte della famiglia europea e sono fondamentali per la nostra autonomia strategica". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo.

"Lo ribadirò anche questa sera -ha assicurato la premier- al Vertice Ue-Balcani, dove mi recherò subito dopo la fine del dibattito in Aula. I risultati ottenuti da Albania e Montenegro nel corso dell'ultimo anno sono infatti molto incoraggianti e dimostrano che i due Paesi hanno concrete possibilità di adesione in un futuro molto prossimo".