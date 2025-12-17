A Francesca Pasinelli il Premio Laurentum ‘Impegno Solidale e Visione'

17 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 16 dic.(Adnkronos) - "Mi sono chiesta che cosa ci faccio qui. Ora l'ho capito: non c'è nulla di più poetico di un bambino che nasce una seconda volta grazie alle cure. Sono centinaia i bambini che hanno beneficiato della ricerca scientifica, frutto del genio italiano e della generosità degli italiani". Così il Consigliere di Amministrazione della Fondazione Telethon Francesca Pasinelli nell'accettare il Premio Laurentum ‘Impegno Solidale e Visione', durante la cerimonia di premiazione della XXXIX edizione nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio.

A Pasinelli va questo importante riconoscimento “per l'eccezionale contributo reso alla ricerca scientifica ed alla divulgazione dei suoi valori civili, etici e sociali”, recita la motivazione. “Già direttore generale ed ora Consigliere di Amministrazione della Fondazione Telethon, Francesca Pasinelli ha saputo tradurre la sua profonda competenza, la dedizione instancabile e la visione strategica in risultati concreti, aprendo la strada a nuove possibilità terapeutiche per numerose persone affette da malattie genetiche rare. Sotto la sua guida, Telethon ha rafforzato il proprio ruolo di motore di progresso scientifico e sociale, promuovendo una cultura della ricerca fondata sulla trasparenza, sull'innovazione e sulla centralità della persona. Il suo percorso testimonia un'umanità lucida e appassionata, capace di trasformare la solidarietà in azione e la speranza in realtà tangibili per tante famiglie. Il Centro Culturale Laurentum riconosce in Francesca Pasinelli una figura esemplare, che con coraggio, integrità e spirito di servizio ha reso la scienza accessibile, inclusiva e sempre orientata al bene comune, in coerenza con la massima di Eleanor Roosevelt: ‘Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni'”.