A Corrado Augias il Premio Laurentum 'I Valori della Cultura'

17 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 16 dic.(Adnkronos) - "È un premio che mi colpisce molto, consegnato in una sala importante: qui nel 1924 i deputati aventiniani si riunirono per protestare contro la violenza fascista e per esaltare i valori di un libero e democratico parlamento e nel 1946 vennero proclamati i risultati del referendum istituzionale del 2 giugno che diede vita alla Repubblica Italiana". Così il giornalista, autore e conduttore Corrado Augias nell'accettare il Premio Laurentum ‘I Valori della Cultura', consegnato durante la cerimonia di premiazione della XXXIX edizione nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio.

“Una figura - recita la motivazione - che ha saputo incarnare con rigore e passione il ruolo di interprete raffinato e insostituibile della cultura italiana ed europea. Autore, giornalista, uomo di teatro e divulgatore, Augias ha dedicato la sua vita a rendere accessibili i saperi, raccontando la complessità della storia, della letteratura e delle idee con uno stile inconfondibile, animato da curiosità, chiarezza e profonda integrità morale. Il suo percorso, segnato da una costante ricerca della verità e da un instancabile desiderio di condivisione, ha avvicinato intere generazioni al piacere della conoscenza e al senso critico, trasmettendo il valore della cultura come strumento di liberazione e di crescita personale e collettiva".

Attraverso la parola, scritta e narrata, Augias “ha costruito ponti tra mondi diversi, restituendo alla società il senso profondo del dialogo, del rispetto e della memoria. Per la sua opera preziosa e la sua testimonianza esemplare nel diffondere, custodire e rinnovare i valori della cultura, il Premio Laurentum riconosce in Corrado Augias una guida luminosa e un esempio di coerenza e passione civile. Perché, come afferma Albert Einstein, ‘La cultura è ciò che rimane quando si è dimenticato tutto' e questa citazione sottolinea l'importanza della cultura come fondamento della conoscenza e della crescita personale, valori che Augias ha sempre promosso con dedizione e rigore morale”.