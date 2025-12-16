Qatargate: Moretti, 'su di me voto politico, accuse senza fondamento'

16 dicembre 2025 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Che sia stato un voto politico non lo dico io, ma un rappresentante di FdI subito dopo il voto in commissione ha ribadito che non si è entrati nel merito ma è stata fatta una scelta politica. Lo dico con chiarezza: di fronte alla commissione giuridica ho prodotto documenti che hanno smantellato punto per punto le circostanze che mi venivano addebitate. Ho anche denunciato il fatto che la procura entrava nel merito delle mie prerogative parlamentari giudicando le mie idee e i miei voti, tra l'altro sempre in linea col mio gruppo politico. Denunciavo l'invasione di campo, la violazione del principio della separazione dei poteri che sta alla base dello Stato di diritto". Così l'europarlamentare Alessandra Moretti a Otto e mezzo su La7.

"Ciò nonostante - continua Moretti - la commissione è andata in una direzione diversa e prendo atto che anche il Parlamento ha preso questa direzione, ma le accuse che mi sono rivolte sono prive di fondamento. Per esempio, sono accusata di essere andata in Marocco, ma non ci ho mai messo piede, è facilmente verificabile dal mio passaporto. Non sono mai stata in Qatar a vedere partite di calcio o per viaggi di piacere; in realtà, ho fatto due missioni del Parlamento europeo, per fare il mio lavoro. E' chiaro che la revoca della mia immunità è uno schiaffo alla democrazia e soprattutto all'istituto dell'immunità che non nasce per proteggere me o personalmente i deputati; nasce per proteggere l'indipendenza del Parlamento e del parlamentare."