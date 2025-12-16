Qatargate: Gori, 'convinto estraneità Moretti a ogni ipotesi illecito'

16 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “Oggi a Strasburgo - dichiara - ho votato convintamente, insieme alla delegazione italiana, contro la revoca dell'immunità per Alessandra Moretti e Elisabetta Gualmini. Il diverso esito del voto dell'aula – favorevole solo per Gualmini – non sposta di un millimetro la convinzione riguardo alla totale infondatezza delle accuse nei confronti di entrambe". l'europarlamentare Pd Giorgio Gori

"Sono felice per Elisabetta e molto dispiaciuto per Alessandra, le cui prerogative di parlamentare meritavano d'essere ugualmente tutelate da un'inchiesta condotta con modalità del tutto discutibili, come si evince dalla riconosciuta infondatezza di diverse argomentazioni depositate dalla procura e dal recente arresto di un funzionario investigativo”.

"Siamo tutti impegnati - conclude Gori - nella lotta contro ogni forma di corruzione, ma presunzione di innocenza e stato di diritto non possono essere travolti, così come le regole di un percorso investigativo trasparente. Sono sicuro, in ogni caso, che Alessandra Moretti non avrà difficoltà nel dimostrare la propria estraneità ad ogni ipotesi di illecito”.