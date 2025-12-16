Presentazione a Roma del libro 'Buio Americano' di Mario Del Pero

16 dicembre 2025 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Arrivato alla Casa Bianca Trump non ha offerto alcun messaggio inclusivo; ha soffiato sul fuoco di divisioni politiche, sociali e razziali; ha adottato un linguaggio brutale e neo imperiale; e ha promosso un disegno che scuote l'ordine costituzionale e l'equilibrio tra i poteri. È espressione della polarizzazione degli Stati Uniti o stiamo assistendo a un assalto ai fondamenti della democrazia americana? A queste domande cerca di rispondere, il prossimo 18 dicembre alle 17 presso il Centro Studi Americani, via Michelangelo Caetani, 32, Roma, il libro 'Buio Americano: gli Stati Uniti e il mondo nell'era Trump' di Mario Del Pero, in collaborazione con la società editrice il Mulino.

Di Donald Trump presidente degli Stati Uniti e del mondo che si trova a fare i conti di nuovo con la sua ascesa, questa volta meno avventata della prima, più dura e determinata, parleranno Claudia Bernardi, Università di Perugia, Ferdinando Fasce, Università di Genova, Daniele Fiorentino, Università Roma Tre. Modera: Oliviero Bergamini, Tg1 Rai. Sarà presente l'autore, Mario Del Pero, SciencesPo, Parigi.