Camera: Fontana, 'bene diminuzione decreti e fiducie, avanti con modifiche Regolamento'

16 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "All'interno della Camera stiamo cercando di riformare alcune cose che vanno in un tentativo di rendere più efficiente il lavoro che si fa qui. C'è una riforma del Regolamento che mi auguro possa avere la luce in tempi brevi, nei primi mesi dell'anno prossimo e che cercherà appunto di rendere migliore, più snello il lavoro all'interno del Parlamento. C'è la famosa questione del blocco delle 24 ore che si vuol togliere, c'è il cosiddetto statuto delle opposizioni che servirà per fare in modo che le opposizioni abbiano più voce in capitolo. In futuro all'interno dei lavori parlamentari ci sono anche delle riforme per cercare di creare delle alternative ai decreti legge come per esempio il voto a data certa". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando l'Associazione stampa parlamentare per gli auguri di fine anno.

"Una delle tematiche più importanti -ha ricordato il presidente della Camera- è quella appunto dell'eccesso di decretazione. Devo dire che dopo anni di tentativi di cercare da parte della presidenza di sensibilizzare il Governo sul diminuire i decreti legge e il ricorso alle fiducie, quest'anno c'è stato un decremento, questo mi fa molto piacere. Spero che ovviamente questa discesa continui anche l'anno prossimo e soprattutto spero che mettendo delle alternative all'interno del Regolamento possa essere un ulteriore incentivo per il Governo ma anche per i Governi futuri. Anche all'interno dei decreti mi piace sottolineare il fatto che notevoli sono state le capacità da parte dei parlamentari di modificare i decreti con il processo emendativo che è decisamente aumentato rispetto agli ultimi anni".

"Quindi -ha concluso Fontana- da questo punto di vista comunque è un punto importante da sottolineare per far capire come il Parlamento e i parlamentari facciano un lavoro che è tutt'altro che scontato o tutt'altro che ininfluente rispetto anche ai provvedimenti governativi".