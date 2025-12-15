Ucraina: Braga, 'Conte? No ad affidare a Usa trattative pace, devono starci anche Kiev e Ue'

15 dicembre 2025 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Pensate come Conte che debbano essere gli Usa a occuparsi della pace in Ucraina? “Rispetto all'Ucraina la nostra posizione è stata chiara e continua a esserlo: siamo per sostenere il popolo ucraino e perché l'Europa abbia più ruolo. Non ci rassegniamo all'idea di affidare ad altri, agli Stati Uniti soprattutto dopo le dichiarazioni evidenti di Trump di voler indebolire l'Europa, la decisione di quale sia l'assetto di una condizione di sicurezza”. Lo ha detto la capogruppo Pd alla Camera Chiara Braga, ospite al programma Start di Sky Tg24.

“Ci auguriamo presto che ci sia una pace giusta e duratura ponendo condizioni fondamentali: l'Ucraina seduta al tavolo delle trattative e l'Europa che fa la sua parte. Per questo motivo ci preoccupa il disimpegno del governo italiano dettato dal fatto che chi governa attrae posizioni diverse sull'Ucraina”, ha proseguito. “C'è una diversità di posizioni, non da oggi, con alcune forze di opposizione ma io sono convinta che questo non ci impedisca di riconoscere che anche su questo fronte dobbiamo fare un passo in avanti e tenere una linea coerente per la costruzione di un processo di pace”, ha concluso.