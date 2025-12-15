Editoria: Borghi (Iv), 'solidarietà a Repubblica e La Stampa'

15 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Solidarietà mia personale e di Italia Viva alle Redazioni de La Repubblica e de La Stampa per l'attacco subito da parte dell'Ambasciata russa in Italia. Accuse scomposte e inaccettabili che arrivano dalla rappresentanza diplomatica di un Paese che, non a caso, non sa cosa sia la libertà di informazione. Tutto questo proprio nel giorno in cui il presidente Mattarella ha messo in guardia da 'inediti ma opachi centri di potere', che alimentano 'attività di disinformazione'". Lo dice il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.