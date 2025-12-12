Ue: Renzi, 'meno male che Mattarella c'è, Trump passa, smantellare burocrazia europea'

12 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Meno male che Mattarella c'è. Averlo eletto è stato un bene, a maggior ragione con un Governo sovranista. Meloni è zigzagante: sta una volta con i Volenterosi, un'altra con Trump. Però, dobbiamo essere sinceri. Chi come noi crede negli Stati Uniti d'Europa dice che l'Ue deve tornare al centro, ma per farlo deve anche cambiare. Oggi abbiamo una Ue che si è impigrita, e lo dicono gli europeisti convinti come Prodi e Draghi. Ma l'Europa è comunque il futuro. I Trump passano, mentre la burocrazia europea va smantellata per tornare a portare la politica in Europa." Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite a 'Otto e mezzo' su La7.