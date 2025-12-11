Manovra: Pd, 'tagli insostenibili a cinema, Giuli ininfluente'

11 dicembre 2025 a





Roma, 11 dic. (Adnkronos) - “Aveva promesso il ripristino dei fondi che non è mai arrivato. Giuli non riesce a recuperare gli ingenti tagli subiti dal settore e che conferma la sua ininfluenza sul settore. La riduzione dei tagli sono briciole rispetto alle reali necessità. Così la cultura italiana continua a pagare il prezzo di un governo assente e incapace. I tagli al cinema sono insostenibili”. Così la capogruppo democratica alla camera Irene Manzi.