Governo: Cdm approva intesa per nomina assistente spirituale Protezione civile

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha deliberato l'approvazione dell'Intesa tra il Ministero dell'interno e la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana per la nomina di un assistente spirituale generale a favore della componente volontaria cattolica della Protezione civile.

