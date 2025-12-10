Ucraina: Conte, 'Europa disorientata, lasciamo che Usa conducano negoziati'

10 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 10 dic (Adnkronos) - Sull'Ucraina "l'Europa è completamente disorientata, non si è capito qual è la linea. Purtroppo avevano solo una linea, questa è la realtà: la vittoria militare sulla Russia. Hanno hanno scommesso su questo e adesso non c'è nessuna alternativa. Quindi lasciamo che a condurre il negoziato siano gli Stati Uniti". Lo ha detto Giuseppe Conte a margine di una conferenza stampa alla Camera.

"Da un lato alcuni vorrebbero continuare una guerra, ma non riescono neppure a trovare risorse per finanziarla, una guerra per procura. Dall'altro c'è invece chi, come Giorgia Meloni, rimane nel mezzo silente, cercando di capire quale sarà la soluzione migliore per rivendicare di aver contribuito a quella soluzione", ha aggiunto il leader del M5s.

.