Fisco: Irene Pivetti, 'sono innocente, curiosa di leggere motivazioni condanna'

Milano, 10 dic. (Adnkronos) - "Chiunque si sarebbe aspettato un esito diverso. Sono molto tranquilla che la verità verrà fuori e la verità è che io sono innocente come dimostrano anche le carte. Sono curiosa di leggere le motivazioni". Sono le parole con cui Irene Pivetti, ex presidente della Camera, difesa dall'avvocato Filippo Cocco, commenta la sentenza dei giudici d'appello di Milano che confermano la condanna a 4 anni per le accuse di autoriciclaggio ed evasione fiscale.