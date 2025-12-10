C.sinistra: Youtrend, 31% per Schlein candidata premier, 29 per Conte e 28 per Salis**

10 dicembre 2025 a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Il candidato premier divide gli elettori del centrosinistra. E' quanto emerge da un sondaggio Youtrend per Sky TG24. Alla domanda 'se andassi a votare alle primarie per il candidato presidente del Consiglio della coalizione, chi voteresti tra i seguenti?' è la segretaria del Pd, Elly Schlein, a raccogliere maggiori consensi con il 31%. Segue il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte il 29% e la sindaca di Genova Silvia Salis il 28%. Più indietro ci sono il neopresidente della Puglia Antonio Decaro (9%) e il sindaco di Napoli, nonché presidente dell'Anci, Gaetano Manfredi (3%).