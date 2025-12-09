Pd: 10 e 11 dicembre in Calabria ultima tappa del Viaggio nel Terzo Settore

09 dicembre 2025 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Si svolge in Calabria la ventesima e ultima tappa del tour nazionale dedicato al Terzo Settore, promosso dal Partito Democratico e guidato da Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd con delega al Terzo Settore e all'Associazionismo". Si legge in una nota del Pd.

"Un'iniziativa che ha attraversato tutta Italia con l'obiettivo di incontrare, ascoltare e valorizzare le realtà che ogni giorno costruiscono reti di solidarietà, accoglienza, inclusione e cittadinanza attiva nei territori.La tappa calabrese si sviluppa in due giornate di incontri e visite, da Cosenza alla città metropolitana di Reggio Calabria, coinvolgendo associazioni, cooperative sociali e realtà impegnate nel welfare di comunità. Mercoledì 10 dicembre la prima giornata prende avvio a Cosenza, dove alle ore 10 sono previsti tre incontri con Affavorì – APS “Trattoria delle persone”, a seguire con MoCI Cosenza alle ore 10.45 e con Stella Cometa alle ore 11.15. Il tour prosegue poi a Lamezia Terme con la visita a Casa Alzal alle ore 13 e all'Associazione Comunità Progetto Sud alle ore 14.30".

"Alle ore 16, a Catanzaro, è in programma un incontro pubblico con le realtà del Terzo Settore attive sul territorio al Municipio, a Palazzo De Nobili. Alle ore 18.30, a Cicala, si terrà una visita con aperitivo sociale presso Casa Paese per Demenze. Giovedì 11 dicembre la giornata si apre a Rosarno alle ore 9.30 con la visita a SOS Rosarno. Alle ore 11 è previsto un appuntamento pubblico a Polistena, presso la cooperativa Valle del Marro, dove si terrà una conferenza stampa al Centro polifunzionale Don Pino Puglisi. Alle ore 12.40 il tour prosegue a Martone con un incontro con GOEL e un pranzo sociale. Nel pomeriggio, alle ore 14.45, a Gioiosa Ionica, sono in programma la visita al progetto SAI, al Centro Don Milani e l'incontro con le cooperative dell'accoglienza attive sul territorio. Con la tappa calabrese si conclude il ciclo di appuntamenti dedicati al confronto diretto con il Terzo Settore, che il Partito Democratico ha voluto promuovere per raccogliere esperienze, bisogni e proposte dai territori e rafforzare il dialogo con chi opera quotidianamente nel sociale".