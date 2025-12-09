Migranti: Orfini, 'Ue non sdogana centri Albania, sono più grande fallimento Meloni'

09 dicembre 2025 a

a

a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “Il nuovo accordo sulle politiche migratorie non può stravolgere i principi del diritto d'asilo. Le modifiche approvate a livello Ue non rimuovono questo limite e non legittimano operazioni che restano in evidente contrasto con i fondamenti del diritto internazionale”. Lo dichiara il deputato democratico, Matteo Orfini.

E sulla parole del ministro Matteo Piantedosi aggiunge: “Presentare questo accordo come la soluzione che sblocca e sdogana i centri in Albania è semplicemente fuorviante. Quei centri non potranno funzionare nemmeno dopo l'intesa europea: restano uno dei più grandi fallimenti del governo Meloni, uno spreco inaudito di denaro pubblico per strutture destinate a rimanere sottoutilizzate e inutili. Nonostante la propaganda del governo, non diventeranno alcun modello di efficienza: continueranno invece a produrre ricorsi, contestazioni e ulteriori sprechi di risorse".

"L'idea di uno ‘sdoganamento' europei dei centri albanesi – conclude Orfini – è del tutto infondata. Il diritto d'asilo è un principio invalicabile che riguarda la persona e la sua situazione individuale: non può essere svuotato attraverso scorciatoie normative o accordi opachi”.