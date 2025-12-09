Daily Crown: i figli di Harry potrebbero presto far visita a re Carlo assieme a Meghan

09 dicembre 2025 a

Londra, 9 dic. (Adnkronos) - Non accadrà a Natale, ma dopo gennaio potrebbe succedere che Meghan faccia visita e re Carlo assieme ai figli. Con l'anno nuovo, infatti, il governo britannico dovrebbe decidere se concedere alla famiglia del principe Harry la sicurezza che il secondogenito del sovrano ritiene appropriata al suo rango. E se si pronunciasse in maniera positiva, i piccoli Archie e Lilibet, che hanno rispettivamente 6 e 4 anni potrebbero finalmente incontrare l'anziano nonno.

Secondo quanto riportato da The Sun, l'agenzia del governo britannico incaricata di esaminare le modalità di protezione della famiglia reale e di altri personaggi importanti ha avviato una revisione completa del personale di sicurezza di Harry. Il duca di Sussex, che vive con la famiglia in California, ha sostenuto che senza la sicurezza da parte del governo non sarebbe in grado di riportare i suoi figli e sua moglie Meghan nel Regno Unito.

"Il sistema di sicurezza protettiva del governo del Regno Unito è rigoroso e proporzionato. È nostra politica consolidata non fornire informazioni dettagliate su tali misure, poiché ciò potrebbe comprometterne l'integrità e la sicurezza delle persone", ha dichiarato un portavoce del governo britannico alla rivista People. Secondo quanto riportato dal The Sun, la decisione verrà presa a gennaio. A settembre, il principe Harry e il principe Carlo si sono visti di persona dopo 18 mesi di separazione.

Harry è stato fotografato mentre arrivava alla casa londinese di Carlo, Clarence House. Prima dell'incontro avvenuto ad autunno, Harry aveva visto suo padre l'ultima volta nel febbraio 2024, dopo la diagnosi di cancro di Charles, e aveva trascorso con lui solo un breve lasso di tempo. Prima di quel momento, una fonte aveva dichiarato a People che re Carlo non rispondeva più alle chiamate di Harry né alle sue lettere.