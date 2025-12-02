Napolitano: Fontana, 'Nato e Ue chiamati a operare per sicurezza e pace'

02 dicembre 2025 a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Intense e lucide furono le analisi" di Giorgio Napolitano "sulla situazione internazionale, soprattutto in un'epoca complessa come quella della Guerra fredda e della divisione del mondo in blocchi contrapposti. In quel contesto maturò la sua visione dell'Europa e dell'Alleanza atlantica come attori chiamati ad agire per promuovere i valori della sicurezza e della pace". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della presentazione a Montecitorio dei 'Discorsi parlamentari di Giorgio Napolitano nel centenario della nascita', alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"I suoi appelli alla distensione, ritenuta l'unica via percorribile per garantire la convivenza tra i popoli, risuonano ancora oggi, in un momento storico segnato da crescenti tensioni geopolitiche. Auspico dunque che eventi come questo -ha concluso Fontana- possano contribuire a restituire un'immagine più compiuta di Giorgio Napolitano e della sua attività politica e istituzionale nella vita pubblica del nostro Paese".