Mo: Boldrini, 'Albanese ha sbagliato su La Stampa, un attacco va condannato'

02 dicembre 2025 a

Roma, 2 dic (Adnkronos) - "Io penso che Francesca Albanese abbia fatto in questi anni un grande lavoro come relatrice speciale, l'affermazione sull'attacco a la Stampa io non la condivido e ritengo che sia sbagliata. Un attacco va condannato, punto. Senza se e senza ma". Lo ha detto la deputata del Pd Laura Boldrini, a margine della presentazione alla Camera della missione della delegazione di parlamentari dem in Cisgiordania a fine novembre.