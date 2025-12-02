Atreju: Conte, 'persa occasione, io e Schlein avremmo potuto incalzare Meloni'**

02 dicembre 2025 a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Io le posso dire che abbiamo perso l'occasione, io ho dato la disponibilità". Lo dice Giuseppe Conte a Di Martedì a proposito dell'invito di Giorgia Meloni al presidente M5S con Elly Schlein per un dibattito a tre ad Atreju.

"Io e Schlein avremmo avuto la possibilità di sostituirci anche a quelle conferenze stampa che lei (Giorgia Meloni ndr) non vuole avere, e l'avremmo potuta incalzare per rispondere ai dati reali che lei sta riassumendo, a cui lei non risponde".