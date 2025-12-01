C.sinistra: Orlando, 'Pd guida della coalizione con Elly Schlein'(2)

01 dicembre 2025 a

(Adnkronos) - "Abbiamo deciso di promuovere una iniziativa a Montepulciano e un percorso insieme perché riteniamo che sia utile a riaprire una discussione nel Partito democratico e a mettere alcune cose in fila in vista della sfida delle prossime elezioni. Non è una corrente ma un luogo di confronto di percorsi, anche diversi. Tutti quanti però abbiamo sostenuto all'ultimo congresso Elly Schlein e oggi vorremmo mettere in fila l'agenda adeguata per la battaglia che abbiamo di fronte", spiega Orlando.

"È un posto dove tanti militanti, dirigenti e amministratori - ha aggiunto l'ex ministro dem parlando di Montepulciano - hanno trovato una occasione per discutere. Il tema è investire il partito, discutere sul territorio, far crescere una piattaforma dal basso, affrontare alcuni temi, quello della lotta al riarmo, quello della costruzione di una alternativa anche basata su una maggiore equità fiscale, quello di fare i conti anche su quello che non sta funzionando in Europa in questo momento. Nei partiti politici, quelli che non sono promanazione di un singolo, come ha spiegato bene ieri anche Elly Schlein, i programmi sono il frutto di una discussione e di un coinvolgimento anche perché ai nostri iscritti non possiamo chiedere soltanto di fare le campagne elettorali. Dobbiamo anche metterli nelle condizioni di dare un contributo perché sono professionisti, lavoratori, persone che possono dirci anche qual è il sentimento che si registra nei territori rispetto alle grandi scelte che abbiamo di fronte".

"Abbiamo su alcuni punti visioni diverse - ha aggiunto poi Orlando rispondendo ad una domanda sull'incontro dei cosiddetti riformisti a Prato di sabato - ma non credo sarà difficile trovare una sintesi. L'importante è che la si trovi discutendo e facendolo alla luce del sole, di fronte a tutti come abbiamo fatto a Montepulciano e non vedendosi in stanze chiuse. Noi abbiamo detto cosa serve al Paese, loro hanno detto la loro e secondo me ci sono tutte le condizioni affinché si trovi un punto comune".