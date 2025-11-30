Cerca
**C.sinistra: Schlein, 'ora c'è una coalizione e il Pd è il primo partito'**

Montepulciano, 30 nov. (Adnkronos) - "Il Pd è cresciuto ed è cresciuto ovunque, dove abbiamo vinto e anche dove non lo abbiamo fatto. Sono voti veri e se li sommiamo la nostra coalizione progressista e quella al governo sono pari: la partita è già aperta. E il Pd è il primo è partito nelle tre regioni dove si è votato: 3 milioni e 200mila voti contro 2 milioni e 600mila di Fdi". Lo dice Elly Schlein a Montepulciano. "Dopo due anni mezzo, c'è una coalizione e il Pd è il primo partito della coalizione".

