Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

**Pd: oltre 1200 a evento dem Montepulciano, 'qui per rafforzare leadership Schlein'**

default_image

  • a
  • a
  • a

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - Rafforzare la leadership di Elly Schlein e consolidare la costruzione di "un'alternativa plurale e credibile". Marco Sarracino ha sintetizzato così il senso dell'iniziativa della maggioranza dem a Montepulciano, aprendo i lavori della tre giorni in Toscana. Oltre 1200 iscritti, boom di presenze che ha costretto a un cambio di location last minute in una tensostruttura allestita nei giardini della cittadina.

Ad organizzare l'evento le aree che al congresso sostennero Schlein: Areadem di Dario Franceschini, la sinistra di Andrea Orlando e gli ex-art.1 di Roberto Speranza. Sostegno che nel corso degli anni si è allargato e a Montepulciano oggi ci sono esponenti che tre anni fa si schierarono con Stefano Bonaccini come i i 'neoulivisti' di Crea tra i quali Anna Ascani, Marco Meloni, Matteo Mauri, Toni Ricciardi. E poi Debora Serracchiani e l'eurodeputato Dario Nardella. Tanti i parlamentari Pd della varie anime che hanno organizzato la tre giorni: da Peppe Provenzano a Michela De Biase, Marina Sereni, Nico Stumpo, Arturo Scotto, Anna Rossomando, solo per citarne alcuni.

Nessun tentativo di 'commissariare' la segretaria, come alcuni avevano letto l'iniziativa di Montepulciano, assicura Sarracino: "Da qui ribadiamo che non arretreremo sui grandi passi in avanti fatti sulla linea politica dal Pd e dal suo gruppo dirigente in questi due anni" e "vogliamo quindi rafforzare la leadership della nostra segretaria Elly Schlein e del suo gruppo dirigente". Anche perché, rivendica, "siamo quelli che dal primo momento, prima di molti altri, hanno creduto in quel progetto politico non per convenienza ma per convinzione".

Dai blog