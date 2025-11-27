Atreju: Emiliano, 'Meloni accetti confronto con Schlein, Conte? Pd è maggior partito...'

27 novembre 2025 a

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Elly Schlein è la leader del maggior partito dell'opposizione e credo sarebbe intelligente e garbato da parte di Giorgia Meloni accettare il confronto. Un confronto che sarebbe molto interessante. Conte? Conte deve considerare che la forza del suo partito è quella lì... Se Meloni deve scegliere qualcuno con cui confrontarsi è normale che scelga la leader del partito più importante". Lo dice Michele Emiliano a Tagadà.