Manovra: Braga, 'governo in capigruppo 'senza' legge di Bilancio, surreale'

Roma, 26 nov (Adnkronos) - "La prima bozza del calendario non prevedeva la legge di Bilancio, si andava all'esercizio provvisorio. Ci è sembrato surreale". Lo ha detto la capigruppo del Pd alla Camera Chiara Braga al termine della Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

"C'è un tema, che la manovra venga trattata in maniera così burocratica e che non si garantisca il bicameralismo. Questo denota uno scadimento della discussione parlamentare. Abbiamo chiesto chiarezza al governo, ci hanno detto 'vedremo cosa accade in Senato', hanno inserito la legge di Bilancio in calendario solo dopo le nostre insistenze. Le premesse non sono incoraggianti", ha aggiunto Braga.