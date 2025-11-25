Regionali: Renzi, 'unica sconfitta è Meloni, per questo parla di legge elettorale'

25 novembre 2025 a

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Vince il centrosinistra e vince Elly Schlein che ha voluto in modo molto tenace una coalizione ampia. Vincono i tre presidenti, a tutti e tre, un grande in bocca al lupo. E io penso che abbia vinto Luca Zaia in Veneto, perché quando la Lega doppia Fratelli d'Italia o quasi, questo deriva non dal generale Vannacci ma dal trionfo di Luca Zaia. Di sconfitta ce n'è soltanto una, Giorgia Meloni. Ieri la Meloni la prima cosa che ha fatto dire a Donzelli è cambieremo la legge elettorale", "perché è evidente che se il centrosinistra sta insieme lei perde e questo è il motivo per il quale il giorno dopo lei immediatamente si è messa a parlare di legge elettorale. Ma lei deve cambiare la legge di bilancio, perché non c'è una lira per gli italiani, non i collegi per i suoi amici". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine dell'evento 'la legge di bilancio peggiore degli ultimi 30 anni', organizzato dal partito alla Camera di Commercio di Roma.