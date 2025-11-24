Regionali: Ricci, 'partita politiche apertissima'

24 novembre 2025 a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - “Complimenti ad Antonio Decaro e a Roberto Fico nuovi presidenti di Regione in Puglia e in Campania. La partita per le politiche è apertissima”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd.

“Sono certo che i Presidenti eletti faranno un ottimo lavoro: gli elettori hanno scelto la continuità con i progetti avviati negli anni scorsi e hanno dato fiducia a due figure solide del campo progressista. - afferma Ricci - Un grazie sincero anche al candidato del centrosinistra in Veneto, Giovanni Manildo, che si è battuto con coraggio e determinazione in una sfida difficile, rappresentando al meglio i valori e le proposte della nostra coalizione. - prosegue - La bassissima affluenza, però, è un campanello d'allarme che non possiamo ignorare. Le Regioni restano istituzioni percepite come distanti, un segnale di crisi di fiducia che riguarda la politica a tutti i livelli. Da parte nostra serve una riflessione profonda per ricostruire un rapporto più forte e credibile con i cittadini. La vera sfida è mobilitare”.