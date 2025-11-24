Quirinale: La Russa, 'non ho chiesto dimissioni Garofani, ribadisco caso è chiuso'**

24 novembre 2025 a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Spiace che avere risposto a una domanda sul consigliere Garofani possa pensare di far riaprire un caso che, anche io, come Giorgia Meloni, considero chiuso e sul quale ho espresso personalmente sin dal primo minuto, piena solidarietà al presidente Mattarella. Certo, ho detto, forse in maniera troppo sincera, che Garofani potrebbe essere imbarazzato a svolgere il ruolo non di consigliere ma di segretario del Comitato supremo di Difesa. Ma non tocca a me chiedere le sue dimissioni e nemmeno l'ho fatto”. Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa.