Ucraina: Calenda, 'con piano Trump Ue e Kiev vendute a russi, molto deluso da Meloni'

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Questo è il piano di Putin che Trump, che è un asset di Putin, sta cercando di imporre a un popolo che da quattro anni combatte per la propria libertà. Se noi consentiremo che questo piano vada a buon fine venderemo l'Ucraina e l'Europa". Così Carlo Calenda a margine della manifestazione a Roma per l'Ucraina.

"Putin e Trump vogliono spartirsi l'Europa. Dobbiamo scegliere: o avere un'Europa che si assume la responsabilità di sostenere l'Ucraina oppure diventeremo vassalli di Putin, Trump, Xijinping. Il governo italiano sta pericolosamente deviando dal sostegno all'Ucraina, tiene una linea di basso profilo perché i populisti non hanno valori. Come cinque anni fa la Meloni era putiniana può tornare a esserlo nel volgere di poco. Deve scegliere se stare con Putin e Orban o essere la presidente del Consiglio di un paese fondatore dell'Europa".

"La Meloni -sottolinea il leader di Azione- mi ha molto deluso. È stata putiniana prima di andare al governo, poi con Biden è diventata sostenitrice dell'Ucraina, adesso che Trump ha cambiato idea ha di nuovo cambiato idea".